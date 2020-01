Regionali: nel comune di Parma Bonaccini stacca la Borgonzoni di quasi dieci punti: 53,23% contro 42,07%

Elezioni regionali del 26 gennaio. Per quanto riguarda le 204 sezioni del Comune di Parma ha prevalso Stefano Bonaccini con il 53,23% dei voti, che batte la sfidante Lucia Borgonzoni, ferma al 42,07%. Il primo partito in città è il Partito Democratico che è arrivato al 32,62% dei voti, in seconda posizione la Lega con il 29,07 dei voti.

