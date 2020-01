Regionali, le sardine a San Secondo e a Lesignano preparano la contestazione a Salvini

Le sardine di San Secondo si preparano a contestare, domani mercoledì 8 gennaio, il leader della Lega Matteo Salvini, che sarà nel parmense per la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio. L'appuntamento delle sardinesecondine è per le ore 9 in piazza Garibaldi.

"Domani 8 Gennaio, Salvini alle 9:30 verrà al mercato a San Secondo per fare volantinaggio per le elezioni regionali del 26 Gennaio. Domani accogliamolo con un sit-in di protesta. Appuntamento ore 9:00 Piazza Garibaldi davanti all'Edicola. Tutti a cantare bella ciao e con cartelli #SanSecondoNonSiLega".

Anche a Lesignano dè Bagni le sardine si preparano all'arrivo di Salvini. Il ritrovo è per le ore 18.30 nella piazza di Santa Maria. "Gli facciamo capire anche qua che le sue politiche basate sulle paure non passeranno? Ci troviamo per andare a mangiare una pizza insieme. Ognuno porti un libro da leggere nell'attesa. Nessuna bandiera, nessun partito, nessun insulto. Noi sardine nuotiamo in profondità e non ci facciamo pescare dal primo amo, ragioniamo con la testa".