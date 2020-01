Regionali: sette sindaci e due vicesindaci sostengono Rainieri e Chiussi

“Il vento del cambiamento rispetto alla sinistra guidato da Matteo Salvini, dopo che è arrivato nei nostri comuni, sta per arrivare anche in Regione Emilia-Romagna a favore di Lucia Borgonzoni presidente”. È quanto hanno affermato i sindaci di Traversetolo, Simone Dall’Orto, di Fontevivo, Tommaso Fiazza, di Lesignano, Sabrina Alberini, , di Solignano, Lorenzo Bonazzi, di Tornolo, Renzo Lusardi, di Bore, Diego Giusti, di Busseto, Gian Carlo Contini con l’Assessore Stefano Capelli e i vice sindaci di Bedonia, Christian Squeri e di Compiano, Manuel Camisa in una nota congiunta sulle elezioni regionali di domenica prossima 26 gennaio.

“Come voto di preferenza sosteniamo il capolista Fabio Rainieri – hanno aggiunto – perché ha fatto un lavoro straordinario in Assemblea legislativa regionale per il territorio di Parma e, pur dai banchi dell’opposizione, è stato capace di dare risposte sempre adeguate alle esigenze dei nostri comuni”.

“Nella nuova Regione ci sarà bisogno oltre che dell’esperienza di Rainieri maturata in Assemblea regionale ed in Parlamento anche di volti nuovi e pieni di iniziative che già hanno ben figurato nei loro comuni, come Giulia Chiussi – hanno quindi proseguito Dall’Orto, Contini, Capelli, Alberini, Lusardi, Squeri e Camisa - Il nostro invito è quindi quello di fare la croce sul simbolo della Lega e di esprimere la doppia preferenza scrivendo Rainieri e Chiussi”.

Bonazzi sostiene oltre a Rainieri Nicoletta Napoli