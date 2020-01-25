REGIONALI: LO SPOGLIO DELLE SCHEDE IN DIRETTA
I DATI IN PROVINCIA DI PARMA E IN REGIONE
|Voti - Provincia di Parma
|%
|Voti - Riepilogo Regionale
|%
|
LUCIA BORGONZONI
|6.512
|47,53%
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GIOVANI PER L'AMBIENTE
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FORZA ITALIA
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FRATELLI D'ITALIA
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PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA LUCIA BORGONZONI PRESIDENTE
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IL POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO!
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LEGA
|TOTALI COALIZIONE
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STEFANO BONACCINI
|6.508
|47,50
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EUROPA VERDE
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EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA
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PARTITO DEMOCRATICO
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VOLT EMILIA-ROMAGNA
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+EUROPA - PSI - PRI
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BONACCINI PRESIDENTE
|TOTALI COALIZIONE
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STEFANO LUGLI
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L'ALTRA EMILIA-ROMAGNA
|TOTALI COALIZIONE
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MARTA COLLOT
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POTERE AL POPOLO
|TOTALI COALIZIONE
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SIMONE BENINI
|
MOVIMENTO 5 STELLE
|TOTALI COALIZIONE
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LAURA BERGAMINI
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PARTITO COMUNISTA
|TOTALI COALIZIONE
|
DOMENICO BATTAGLIA
|
|TOTALI COALIZIONE