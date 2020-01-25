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REGIONALI: LO SPOGLIO DELLE SCHEDE IN DIRETTA

I DATI IN PROVINCIA DI PARMA E IN REGIONE

Redazione

Voti - Provincia di Parma % Voti  - Riepilogo Regionale %

LUCIA BORGONZONI

        6.512 47,53%

GIOVANI PER L'AMBIENTEGIOVANI PER L'AMBIENTE

FORZA ITALIAFORZA ITALIA 

FRATELLI D'ITALIAFRATELLI D'ITALIA

PROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA BORGONZONI PRESIDENTEPROGETTO EMILIA-ROMAGNA RETE CIVICA LUCIA BORGONZONI PRESIDENTE

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA - CAMBIAMO!IL POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO!

LEGA LEGA
TOTALI COALIZIONE

STEFANO BONACCINI 

     6.508    47,50

EUROPA VERDEEUROPA VERDE 

EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTAEMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA

PARTITO DEMOCRATICOPARTITO DEMOCRATICO

VOLT EMILIA-ROMAGNAVOLT EMILIA-ROMAGNA

+EUROPA - PSI - PRI+EUROPA - PSI - PRI

BONACCINI PRESIDENTEBONACCINI PRESIDENTE
TOTALI COALIZIONE

STEFANO LUGLI

L'ALTRA EMILIA-ROMAGNAL'ALTRA EMILIA-ROMAGNA
TOTALI COALIZIONE 

MARTA COLLOT 

POTERE AL POPOLO! POTERE AL POPOLO 
TOTALI COALIZIONE

SIMONE BENINI

MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO 5 STELLE
TOTALI COALIZIONE

LAURA BERGAMINI

PARTITO COMUNISTAPARTITO COMUNISTA
TOTALI COALIZIONE

DOMENICO BATTAGLIA
MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA' MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO VERITA'
TOTALI COALIZIONE

LA DIRETTA DELLA GIORNATA 

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