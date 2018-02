Elezioni: sabato 17 febbraio Roberto Fiore nella sala comunale di via Emilia Ovest

Roberto Fiore, segretario nazionale di Forza Nuova presenterà i candidati del partito alle prossime elezioni politiche del 4 marzo nella mattinata di sabato 17 febbraio. L'incontro di presentazione dei candidati alla Camera ed al Senato avverrà all'interno della sala comunale di via Emilia Ovest, 18 a Parma alle ore 10. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 febbraio, è previsto un comizio dello stesso Roberto Fiore a Bologna, in piazza Galvani. Nel corso della giornata ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia: gli antifascisti infatti hanno, in un primo momento, occupato la piazza dove è prevista l'iniziativa di Forza Nuova: la polizia in antisommossa ha sgomberato gli attivisti.