Sala civica, Forza Nuova querela il Comune di Parma

La conferenza di Roberto Fiore, leader del partito di estrema destra Forza Nuova si farà stasera, 19 ottobre, nonostante il diniego della sala civica da parte dell'Amministrazione Comunale: si svolgerà all'Hotel Link di via San Leonardo. Il partito ha annunciato che procederà legalmente contro il Comune di Parma, contro l'ingegner Monteverdi e la consigliera comunale Roberta Roberti, autrice di un comunicato stampa.

"Abbiamo dato mandato al nostro legale di fiducia, di agire nelle opportune sedi giudiziarie, al fine di richiedere i danni patrimoniali, all'immagine, danni per arricchimento senza causa e soprattutto i danni in conseguenza alla violazione di ben 6 articoli della Costituzione Italiana, nonché a depositare esposto/querela/denuncia contro l'amministrazione comunale nella persona del Sig. Pizzarotti, in proprio e sua qualità di Sindaco pro tempore, nella persona della Sig.ra Roberta Roberti in proprio e nella qualità di Consigliera Comunale ed infine nella persona dell'Ing. Monteverdi. per i reati p. e p. dagli art. art 323 - 31, 314 c.p. e per entrambi i reati l'aggravante 61 n. 9 c.p. nonchè in ordine a tutti gli altri reati che l'Autorità Giudiziaria competente vorrà ravvisare".