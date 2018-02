Sala comunale a Roberto Fiore, l'Anpi: "Molto grave, riflettiamo su future partecipazioni alle iniziative del Comune"

Dopo la concessione della sala del Comune al leader di Forza Nuova Roberto Fiore, che la mattina di sabato 17 febbraio ha presentato i candidati per Camera e Senato, l'Anpi provinciale di Parma è intervenuta in merito all'episodio.

"Abbiamo aspettato ad intervenire perché non volevamo credere che Parma, città medaglia d'oro della Resistenza, dovesse sopportare anche questo sfregio. Dopo casapound in piazzale Pablo abbiamo Forza Nuova che occupa una sala civica della nostra comunità. Speravamo che questa amministrazione fosse in grado di difendere i valori antifascisti di Parma. Evidentemente così non è. Giudichiamo quanto avvenuto oggi ancora più grave considerando che Anpi e amministrazione comunale avevano iniziato un percorso per definire un protocollo di intesa volto a valorizzare e rinforzare lo spirito antifascista della nostra città. Il fatto di oggi che, ripetiamo, giudichiamo molto grave, ci costringe a riflettere sulle future partecipazioni dell'Anpi alle cerimonie indette dal Comune di Parma"