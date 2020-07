Saluto romano al banchetto di Fratelli d'Italia, Pizzarotti: "Non passerete mai"

Saluto romano nel pomeriggio di ieri, sabato 4 giugno, al banchetto di Fratelli d'Italia nella centralissima via Mazzini a Parma. La foto, pubblicata sul profilo di Fratelli d'Italia Parma e poi rimossa, ha provocato la reazione - tra gli altri - anche del sindaco Federico Pizzarotti, da sempre attento osservatore delle tematiche legate all'antifascismo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella città Medaglia d'oro alla Resistenza, nella centralissima via Mazzini, saluti fascisti-nazisti al banchetto di Fratelli d'Italia. Qui storicamente non siete mai passati, e finché sarò sindaco non passerete mai.