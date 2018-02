“La flat tax proposta da Salvini e Berlusconi – scrive Margherita Becchetti, candidata di Potere al popolo per il Senato a Parma – non solo è anticostituzionale ma è anche vergognosa sul piano della giustizia sociale. L’articolo 53 della Costituzione afferma il principio della progressività del sistema tributario. Ciò significa che un'imposta è progressiva solo quando aumenta in modo più che proporzionale rispetto all'aumento della ricchezza posseduta. I leader del centrodestra promettono qualcosa che la Corte Costituzionale non potrà accettare e che, comunque, sarà vergognosa poiché a guadagnarci maggiormente saranno i più benestanti.

Infatti, con la proposta di Salvini (flat tax al 15%) i più ricchi potrebbero risparmiare anche due terzi delle imposte rispetto a quello che versano oggi. Mentre con quella di Berlusconi (flat tax al 23-25%) i più ricchi avranno tasse dimezzate. Insomma i super ricchi continueranno ad arricchirsi a spese di tutti noi, poiché con la flat tax i servizi statali saranno tagliati ma ad avvantaggiarsene sarebbero solo loro. Salvini e Berlusconi sono come Superciuk: rubano ai poveri per dare ai ricchi!”.