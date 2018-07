Salvini alla Festa nazionale della Lega a Fontevivo

Il leader della Lega Matteo Salvini interverrà alla Festa Nazionale della Lega Emilia a Fontevivo. La due giorni del Carroccio, con musica dal vivo, servizio ristorante, bar e giochi per i bambini, si svolgerà all’ex Convento dei Cappuccini in strada Berettine 3 a Fontevivo, venerdì 27 e sabato 28 luglio dalle 19,00 in poi .

Il leader della Lega e Ministro dell’Interno sarà ospite della Festa della Lega e Sagra del Toro allo spiedo venerdì 27 luglio, insieme ai parlamentari emiliani.

Sabato, arriverà il senatore Toni Iwobi.

Nel corso dei due giorni si terranno numerosi interventi politici, a partire da quello del segretario della Lega Emilia, e onorevole, Gianluca Vinci per poi proseguire con le senatrici Lucia Borgonzoni, Maria Gabriella Saponara e il senatore Maurizio Campari. Tra gli onorevoli interverranno Laura Cavandoli e Giovanni Tombolato, mentre Fabio Rainieri sarà presente in veste di consigliere regionale. Alla festa parteciperanno anche altri parlamentari leghisti.