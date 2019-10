Salvini a Parma, la protesta in piazza: poliziotti in antisommossa in via Farini

Matteo Salvini, leader della Lega ed ex Ministro dell'Interno, è a Parma al bar Gavanasa di via Farini. In piazza Garibaldi alcune centinaia di persone stanno manifestando contro la sua presenza nella nostra città. All'ingresso di via Farini uno schieramento di poliziotti in antisommossa ha creato un cordone per dividere i manifestanti dai militanti leghisti che sono arrivati in centro per fare l'aperitivo con Salvini. Il presidio si è svolto senza incidenti: tra bandiere, cori, slogan e canzoni i manifestanti hanno espresso il loro odio per Salvini e per la Lega ("Odio la Lega"), ed espresso la loro opposizione alla politiche "razziste" portate avanti dal partito guidato dall'ex Ministro dell'Interno.

