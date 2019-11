Pizzarotti: "Salvini? Ha detto cretinate su una regione che non conosce"

Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune, il giorno dopo dell'arrivo di Matteo Salvini a Parma commenta aspramente su Facebook le parole del leader della Lega. In piazza Garibaldi due presidi dei movimenti antagonisti e la celere schierata in antisommossa. Salvini ha parlato al bar Gavanasa di via Farini | IL VIDEO | Salvini: ecco cosa ha detto il leader della Lega a Parma

"Matteo Salvini arriva a #Parma per Halloween (e già qui...), in una via Farini già imballata per l'aperitivo serale. Si fa due selfie, dice due cretinate su una terra e una regione che non conosce. Probabilmente accenna ai tortellini, ai cappelletti e magari in uno slancio di auto esaltazione mistica ricorda quanto è buona la lasagna bolognese. Poi saluta e se ne va.

Sullo sfondo una regione bellissima che ha qualità, ricchezza, libertà e futuro da insegnare ed esportare nel mondo.

Matte, senti a me: prossima volta che passi da Parma avvisa, meno politica de panza, meno cibo e più concretezza, ché quando eri Ministro dell'Interno e ti abbiamo chiesto più forze dell'ordine in stazione te ne sei fregato e hai detto di no".