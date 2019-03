Fridays for future, Pizzarotti: "Siamo pronti a ripartire dalle piazze colorate d’Italia"

“Siamo pronti a ripartire dalle piazze colorate d’Italia che chiedono alla politica una rivoluzione: una transizione ecologica verde, responsabile e innovatrice. Sono anni che per primi parliamo dell’urgenza climatica, del dovere di cambiare rotta in Italia e in Europa.

Parma ha già avviato la sua transizione ecologica: dalla rivoluzione della mobilità alla raccolta differenziata, dal consumo di suolo zero alla rigenerazione urbana dei suoi luoghi fatiscenti. Siamo tra le prime città d’Italia, ma non ci fermiamo, e oggi più che mai siamo convinti di questa rivoluzione sostenibile. Vogliamo portare una nuova offerta politica”. A dirlo a margine della manifestazione è Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune.

