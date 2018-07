"Non sparate a salve, sparate a Salvini", il Ministro su Fb: "Mi fanno pena"

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha pubblicato su Facebook una foto di una scritta comparsa a Parma, in via d'Azeglio nella giornata di ieri, 10 luglio: "Non sparate a salve, sparate a Salvini!!" e commenta: "Mi fanno pena. Io non ho paura, andiamo avanti!":



«Solidarietà a Matteo Salvini per le scritte minacciose comparse a Parma. Da parte nostra nessuna violenza, nessuna minaccia troverà mai appoggio. Combattiamo la politica di Salvini con la forza delle nostre idee. No alla violenza». Lo afferma Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd della Camera