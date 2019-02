"Scuole, a Parma oltre 750 mila euro per l'adeguamento antincendio"

“Dal Governo sono in arrivo 700 mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio di 11 tra edifici scolastici e palestre di Parma e provincia. Per la prima volta viene avviato uno specifico Piano triennale per la sistemazione antincendio, dando al mondo della scuola risposte attese da anni. Non smetterò mai di ripeterlo, la sicurezza delle scuole e quindi dei nostri ragazzi è una priorità per questo Governo”, dice Laura Cavandoli, deputata parmigiana della Lega e membro della Commissione bicamerale per l’Infanzia e Adolescenza.

Le scuole finanziate sono il Liceo Marconi di via Costituente, via Benassi e via Gioia, il Liceo Sanvitale di viale Vittoria, l’IPSIA Primo Levi di Parma, l’ITC Melloni, la Palestra Del Chicca di Parma, l’Istituto Magnaghi succursale di Salsomaggiore, l’Istituto Superiore Gadda di Langhirano e di Fornovo e il Liceo Paciolo di Fidenza.

“Queste risorse – prosegue l’esponente del Carroccio insieme ai colleghi Maurizio Campari, Giovanni Tombolato e Maria Gabriella Saponara - costituiscono una prima tranche di fondi per permettere alle scuole di ottenere la certificazione antincendio, ai quali seguiranno altri stanziamenti. Inoltre il Ministro Bussetti ha previsto che il Piano venga portato avanti in collaborazione con gli enti locali onde evitare ritardi e superare eventuali carenze tecniche."