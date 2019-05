Si riunisce il Consiglio provinciale

Giovedì 30 maggio 2019, alle ore 8,40 nella Sala “Primo Savani” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15 (Parma), è convocato il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica.

All’ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2. Interrogazioni dei Sigg. Consiglieri.

3. Secondo prelevamento dal fondo di riserva 2019. Comunicazione al Consiglio Provinciale resa ai sensi dell'art. 166, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 20, comma 4, del Regolamento di Contabilità della Provincia di Parma.

4. Terza variazione al Bilancio di previsione 2019-21.

5. Rendiconto della gestione 2018. Rettifica parte dell'elaborato relativo allo stato patrimoniale e al prospetto costi per missione.

6. Sentenza della Corte dei Conti, sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, n. 750/2018. - Riconoscimento di debito fuori bilancio a favore di M.E., ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000.

7. Servizio Edilizia Scolastica -Patrimonio: Reggia di Colorno. Disposizioni per la concessione degli spazi museali.