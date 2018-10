Si riuniscono Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci

Lunedì 22 ottobre 2018, alle 13,40, nella Sala “Borri” di Palazzo Giordani, in Viale Martiri della Libertà 15, si riunisce il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica.

All’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri.

2. Interrogazioni dei Sigg. Consiglieri.

3. Manutenzione e implementazione del programma denominato TE_online per la gestione delle autorizzazioni al transito dei veicoli e trasporti eccezionali. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna, la Città metropolitana di Bologna e le Province dell'Emilia Romagna.

4. Adozione, ai sensi dell’art. 27bis L.R. 20/2000 e 76 l.r. 24/2017, della variante specifica di adeguamento del P.T.C.P. della Provincia di Parma alla “Variante al Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza” adottata con delibera del C.I. n.4/2016 e approvata con DPCM del 28.02.2018.

5. Messa in sicurezza degli edifici scolastici provinciali - Esigenze e priorità.

6. Recesso dalla Fondazione delle “Province del Nord Ovest”.

A seguire, alle ore 15, si riunisce l’Assemblea dei Sindaci del Parmense.

All’ordine del giorno:

1. Relazione fine mandato 2014-2018.

2. Varie ed eventuali.

Alla seduta sono stati invitati anche i parlamentari del Parmense: i senatori Maurizio Canepari e Maria Gabriella Saponara, i deputati Laura Cavandoli e Giovanni Battista Tombolato, i consiglieri regionali Alessandro Cardinali, Massimo Iotti, Barbara Lori, Fabio Rainieri

La seduta si potrà seguire in diretta streaming all'indirizzo http://videocenter.lepida.it nei "video dal vivo".