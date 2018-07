"Sparate a Salvini", Pizzarotti: "Chiedo scusa al Ministro dell'Interno"

"Fate la figura degli imbecilli". E' qusto, riassunto, il pensiero del sindaco Federico Pizzarotti sulla scritta apparsa di fronte all'Università di Parma in via d'Azeglio che recita "Non sparate a salve, sparate a Salvini!!". Il primo cittadino chiede scusa al Ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Le idee politiche avversarie si vincono contrapponendo altre idee politiche. Non scrivendo minacce e volgarità sui muri delle case. Voi non fate politica non esponete nemmeno delle idee, ma fate solo la figura degli imbecilli che degradano la propria città. Noi continueremo a pulirle per rispetto dei cittadini e della città, mentre voi rimarrete degli imbecilli. Chiedo scusa al Ministro dell'Interno, Parma non è così.