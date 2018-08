"Spray al peperoncino e corsi di difesa per tutte le donne"

La ragazza che in Stazione a Milano è riuscita a difendersi dal tentativo di stupro grazie allo spray al peperoncino ha dimostrato che può essere un utile salvavita. Il clima di insicurezza che si vive in alcuni parchi e quartieri della nostra e di altre città è ancora più avvertito dalle donne quando rincasano dal lavoro o che escono alla sera. Senza dimenticare che situazioni pericolose si vivono anche dietro le mura domestiche. Penso che le donne abbiano il diritto di non avere paura e di essere pronte a proteggersi. Difendersi è sempre legittimo”, spiega Laura Cavandoli, parlamentare e consigliere comunale della Lega che aggiunge: “alcuni amministratori locali della Lega stanno mettendo in atto provvedimenti come Fiazza a Fontevivo o la Ceccardi a Cascina. Andrebbero imitati”.

“Ogni Comune dovrebbe dotare le proprie cittadine di uno strumento di difesa - aggiunge il giovane sindaco Leghista di Fontevivo Tommaso Fiazza -. C’è chi preferisce le belle parole, noi invece vogliamo dare risposte concrete. Per esempio, come anche il sindaco Susanna Ceccardi di Casina (PI) abbiamo fornito lo spray anti-aggressione gratis a tutte le donne del Comune e organizzato corsi di autodifesa. Per questo ho ricevuto critiche dall'opposizione buonista in consiglio comunale, dal Centrosinistra regionale e anche da ex parlamentari del territorio e invece i nostri concittadini ci hanno dato ragione a investire risorse per la sicurezza delle donne di Fontevivo”.