"Svincolo fiere chiuso per Cibus Tec: Amministrazione disastrosa"

“Città paralizzata e Fiere inaccessibili: in pieno svolgimento di Cibus Tec, la fiera che porta a Parma migliaia di operatori del settore, l’Amministrazione comunale ha pensato di chiudere lo svincolo della Tangenziale che porta alle Fiere per rifare l’asfalto.

Non sappiamo se si tratti di semplice superficialità, di incapacità amministrativa, di mancata programmazione (per di più non concordata con la Fiera di Parma, società partecipata dal Comune) o qualcosa di peggio; la certezza è che questo tipo di disastri favoriscono gli enti fieristici di altre città che da anni fanno la guerra a Parma per strappare alle nostra città le manifestazioni più importanti e redditizie. La Giunta Pizzarotti continua a fare danni non solo per la Sicurezza e i Servizi ai cittadini, ma anche per il tessuto economico di tutto il territorio”, lo dice in una nota la Lega di Parma.