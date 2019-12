Tibre, Cavandoli: "Tibre, opera fondamentale per il territorio"

“Dell’autostrada Tirreno-Brennero che dovrà collegare il nostro territorio a Mantova e Verona e avvicinare i mercati del Nord Europa ai porti del Tirreno, si discute da 40 anni. In questo periodo il PD ha ininterrottamente governato la Regione Emilia Romagna e insieme alla sinistra al governo del Paese non ha mai fatto nulla perché questa infrastruttura, importantissima per Parma e il suo territorio, uscisse dall’elenco delle promesse elettorali per diventare una realizzazione concreta”, dice Laura Cavandoli, parlamentare parmigiana della Lega, firmataria di un Ordine del Giorno che impegna il Governo a procedere nei tempi più brevi possibili all’inserimento dell’opera nell’elenco delle infrastrutture strategiche e alla nomina del relativo Commissario.

L’Odg è stato presentato dal Carroccio durante la discussione alla Camera della Legge di Bilancio

“La Legge di bilancio prevede lo stanziamento di risorse per la realizzazione e il completamento di importanti opere infrastrutturali anche in vista delle Olimpiadi invernali 2026 sarebbe folle che la Ti-Bre ne fosse esclusa. Chiediamo che la sinistra esca dall’ipocrisia e dica chiaramente se il progetto dell'Autostrada Ti-Bre è considerato strategico o se le infrastrutture necessarie al rilancio dell’economia nazionale e al territorio di Parma saranno ancora una volta sacrificate sull’altare delle promesse elettorali e dell’immobilismo politico”, prosegue Cavandoli.

“Il progetto prevede la realizzazione di un corridoio autostradale da Fontevivo (PR) a Nogarole Rocca (VR) lungo circa 85 km comprensivi dell'adeguamento di un tratto dell'Autostrada A15 a sud dell'intersezione con l’Autostrada A1. Fino ad oggi ne sono stati realizzati solo 12 km, poi la contrarietà dell’ex ministro Del Rio e il disinteresse della Regione hanno staccato la spina. Un nuovo collegamento autostradale che scavalchi il Po collegando direttamente Parma con Mantova e Verona non può rimanere secondario essendo indispensabile e prioritario per il rilancio economico ed industriale dei territori interessati dal tracciato del corridoio plurimodale”, conclude Cavandoli.