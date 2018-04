Trasporti: approvata risoluzione per chiedere soppressione tassa automobilista per veicoli elettrici

“Il governo valuti l’eliminazione della tassa automobilista per i veicoli con alimentazione elettrica”. La commissione Bilancio, affari generali e istituzionali, presieduta da Andrea Bertani in sostituzione di Massimiliano Pompignoli, ha approvato con voto unanime una risoluzione presentata da Giulia Gibertoni del Movimento 5 stelle per chiedere la soppressione della tassa. Si prevede che entro il 2020, ha affermato la consigliera pentastellata, le macchine elettriche raggiungeranno il 20 per cento del totale e nel 2030 il 40 per cento. “Chiediamo l’impegno del Governo su un tema che ci sta particolarmente a cuore, dato che vorremmo stanziare le prime risorse già con il bilancio del 2019”, ha poi sottolineato Alessandro Cardinali (Pd). Il dispositivo dell’atto d’indirizzo è stato modificato con un emendamento presentato dai due consiglieri. Anche Sinistra italiana, con il consigliere Igor Taruffi, ha dichiarato voto favorevole alla risoluzione. Il vicepresidente Bertani ha invece posto l’accento sulla necessità di creare infrastrutture rivolte all’elettrico"