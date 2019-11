Donini: "Più qualità nei servizi a Parma con treni Av e aeroporto"

Il vicepresidente della Regione e assessore ai Trasporti Raffaele Donini è arrivato a Parma ospite del Pd per promuovere l'incontro pubblico dal titolo ’incontro pubblico dal titolo “Sviluppo a Parma: infrastrutture per il territorio”. Si è parlato perciò di infrastrutture, di treni veloci e di aeroporto. "Ci abbiamo lavorato tanto - dice Donini -. Non facciamo promesse che possono non essere mantenute ma commentiamo le cose una volta che si sono concretizzate. Avevamo chiesto da tempo a Trenitalia di valutare questa soluzione e i miei tecnici hanno lavorato sodo con i dirigenti nazionali di Trenitalia per arrivare alla soluzione che comprende 12 coppie di treni che utilizzeranno l'alta velocità; quattro fermeranno a Piacenza e otto andranno direttamente a Milano per un tempo di percorrenza rispettivamente di 58 e 48 minuti a seconda della fermata o meno a Piacenza rispetto all'ora e quindici minuti di media che occorre adesso per raggiungere Milano. Quindi è un bel beneficio in termini di percorrenza e di collegamento con il capoluogo lombardo. Mi sembra un primo tangibile riscontro sull'alta velocità". Per quanto riguarda poi l'aeroporto, Donini precisa: "C'è una disponibilità esigibile di 12 milioni euro di risorse regionali per la infrastrutturazione del Verdi dove i camion sono già al lavoro per un primo consolidamento della pista. La convezione sarà firmata nei prossimi giorni fra Enac, ministero e Sogeap mentre la Valutazione di impatto ambientale è in corso e credo che nel giro di qualche settimana, al massimo un paio di mesi, possa essere espletata. Per cui siamo in tempo per spendere le risorse che la Regione ha stanziato per l'allungamento della pista".