Unione degli Istriani su convegno Anpi: "Atto di disgustosa viltà"

Le polemiche in vista del Giorno del Ricordo sembrano non placarsi. Dopo il post dell'ANPI di Rovigo - poi chiarito dalla stessa associazione - e l'organizzazione del convegno di Parma che aveva scatenato reazioni politiche anche a livello nazionale, l'Unione degli Istriani chiede all'ANPI della città emiliana di "ritirare subito l'adesione a questa offensiva iniziativa che sta disonorando l'associazione, screditandola di fronte all'Italia intera". Le critiche al convegno sono "piovute" da molti partiti, tra cui Fratelli d'Italia e il Partito Democratico attraverso le dichiarazioni della deputata Debora Serracchiani.

Il sodalizio guidato da Massimiliano Lacota sottolinea come "il tenore della medesima iniziativa non possa in alcun modo considerarsi accettabile: non sono presenti né scuse formali, né tantomeno la revoca del sostegno alla provocatoria iniziativa a cura del citato Comitato locale". Il convegno, secondo Lacota, "è stato confermato".

"Sostenere un convegno di tale caratura - continua la nota - nella cui locandina di promozione viene scritto che i Martiri delle Foibe sono 354 e tutti con gravi responsabilità perché fascisti, che la Foiba di Basovizza è un falso storico, e che la tragica storia di Norma Cossetto è un caso da chiarire, è un atto di manifesta, disgustosa viltà e di sopraffazione, che non può non essere condannato, senza se e senza ma".

"Se questa è oggi l'Associazione dei Partigiani d'Italia - chiude Lacota - di fronte a tale tracotanza è non solo più che giustificato, ma addirittura urgente, che vengano rivisti i criteri di finanziamento e valutate attentamente le finalità per le quali vengono ad essa concessi contributi da parte dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e comunali".