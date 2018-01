Lucia Annibali, candidata per il Pd per Parma alla Camera si presenta. "Con Parma c'è un legame molto sincero. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria a Parma è stato, tra tutti i riconoscimenti che mi sono capitati, sicuramente il momento più emozionante e più sentito" . E la campagna elettorale? "Punterà su me stessa, sulla mia storia e sui risultati ottenuti con la Ministra Boschi".