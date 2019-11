prevenzione diabete - screening gratuiti con lloydsfarmacia a parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

15 Novembre 2019, Parma - LloydsFarmacia, Gruppo ADMENTA Italia, conferma anche quest’anno il suo impegno nel prevenire e fronteggiare il Diabete con l’iniziativa di screening gratuiti della glicemia, disponibili nelle 3 farmacie LloydsFarmacia a Parma, di cui una - Lloyds Farmacia Mille - APERTA h24 365 giorni/anno. La campagna, attiva in 100 LloydsFarmacia a livello nazionale (https://www.lloydsfarmacia.it/settimana-del-diabete), è proposta in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, celebrata ogni anno il 14 novembre, su iniziativa dell’IDF-International Diabetes Federation. Obiettivo della campagna di screening gratuito è contribuire a far emergere i casi non ancora diagnosticati e verificare l’aderenza alla terapia dei pazienti diabetici già in cura. Con questi obiettivi, LloydsFarmacia ha deciso, ancora una volta, di accompagnare i cittadini in un percorso di conoscenza e consapevolezza invitando alla prevenzione e offrendo un servizio di screening gratuito: basta recarsi nelle 3 farmacie Lloyds di Parma aderenti all'iniziativa - senza prenotazione e a digiuno - e richiedere l’autotest, rapido e indolore. Il risultato sarà consegnato in tempo reale. Nel caso in cui i valori emersi lo richiedano, il farmacista inviterà a rivolgersi al medico e sarà a disposizione per consigli sui corretti stili di vita, nonché sulla più corretta ed efficace aderenza alla terapia. Le 3 farmacie di Parma aderenti all'iniziativa: Farmacia Indirizzo Farmacia Comunale Campioni Via Campioni, 6/A Farmacia Comunale Fleming Via Fleming, 27 Farmacia Comunale Mille Via dei Mille, 52/B – aperta h24 365 giorni/anno *** LloydsFarmacia, insegna del Gruppo ADMENTA Italia, si contraddistingue da sempre per la sua vicinanza al cittadino e per l’attenzione ai suoi bisogni di salute e benessere. Tutto ciò si concretizza attraverso una presenza sempre più diffusa e radicata sul territorio. LloydsFarmacia gestisce oggi oltre 250 punti vendita sul territorio italiano. Ispirata al modello di ‘farmacia dei servizi’, valorizza il ruolo del farmacista quale consulente per la salute e si distingue per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione e alla proposta di soluzioni specialistiche e innovative.