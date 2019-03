psicoterapia e psicologia clinica a parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Monticelli. Cresce il servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia del poliambulatorio dell'Ospedale Maria Luigia. L'Ospedale Maria Luigia, ospedale psichiatrico moderno per la cura e la riabilitazione breve ed intensiva della sofferenza psichica, amplia il suo servizio di psicoterapia e psicologia clinica ambulatoriale. Il servizio di psicoterapia e psicologia clinica dell'Ospedale Maria Luigia riunisce un vasto numero di psicologi e psichiatri di differenti approcci all'interno di una rete di professionisti per un costante scambio reciproco. Il servizio di psicoterapia e psicologia clinica offre percorsi di supporto psicologico, di psicoterapia e di crescita persona secondo le più recenti strategie terapeutiche sviluppate dalla psicologia occidentale. Nello specifico sono previsti percorsi individuali per: - abuso di alcol e altre sostanze - anoressia e bulimia - obesità - depressione - disturbi d'ansia e attacchi di panico - traumi psicologici - difficoltà nella gestione delle emozioni Il servizio di psicoterapia e psicologia clinica può oggi presentare una più ampia gamma di professionisti psicologi differenti per approcci e tecniche psicoterapiche utilizzate. E' possibile effettuare percorsi psicologici attraverso l'Acceptance and Commitment Therapy (una delle più recente psicoterapie di terza generazione), percorsi di elaborazione di traumi psicologici attraverso la EMDR, percorsi articolati attraverso tecniche cognitivo comportamentali standard, percorsi di psicoterapia psicodinamica etc.