Quando i figli fanno la muta - incontro con sofia bignamini - mercoledì 7 novembre ore 20.45 circolo culturale parma lirica

"Quando i figli fanno la muta. Sfide e affetti dei preadolescenti di oggi" - Incontro con Sofia Bignamini Parma, 24 ottobre 2018 - L’Associazione Onlus Famiglia Più organizza per mercoledì 7 novembre alle ore 20.45 l’incontro “Quando i figli fanno la muta - Sfide e affetti dei preadolescenti di oggi”con la psicologa e psicoterapeuta Sofia Bignamini, presso il Circolo culturale Parma Lirica in via Gorizia 2 a Parma. l’incontro, realizzato con il sostegno della Fondazione Pizzarotti, è rivolto a tutti i genitori che si trovano di fronte a una trasformazione difficile dei figli, che da bambini diventano adolescenti, e vogliono capire meglio cosa sta accadendo dentro di loro. All’incontro parteciperanno Andrea Grossi, preside dell’istituto Parmigianino-Sanvitale e la responsabile del Centro Giovani Federale Clara Foglia, portando esperienze dirette in base ai loro contesti di appartenenza e parlando di come reagiscono gli adolescenti a seconda del modo in cui vengono guardati dagli adulti. La psicoterapeuta dell’età evolutiva Sofia Bignamini è socia dell’Istituto Minotauro di Milano e autrice del libro “I mutanti. Come cambia un figlio preadolescente”. L’incontro rientra nel laboratorio Cantiere comunicazione dell’Associazione Onlus Famiglia Più: incontri e laboratori realizzati con il sostegno di Fondazione Pizzarotti sul tema della “rabbia”, indirizzati a preadolescenti e adolescenti, e laboratori permanenti sulla comunicazione per genitori di bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. L’associazione Famiglia Più ha come finalità principale il sostegno della famiglia, in corrispondenza delle diverse fasi evolutive ed eventi critici che essa può attraversare. Nel proprio Consultorio Familiare incontra individui, coppie, genitori, figli adolescenti nuclei familiari, offrendo uno spazio di Consulenza psicologica, organizzando gruppi di incontro e sviluppando progetti, in collaborazione con le agenzie del territorio.