Al Maggiore la premiazione del concorso Aido: “Ho scelto di donare: vuoi sapere perché?”

Il valore del dono della vita e tanta solidarietà. Questi i temi al centro del concorso scolastico promosso da Aido “Ho scelto di donare: vuoi sapere perché?” che ha visto l’ampia partecipazione dei giovani delle scuole medie di Parma e provincia. Dopo il successo dello scorso anno, la sala congressi dell’Ospedale Maggiore sarà ancora una volta la vetrina dei lavori realizzati: dalla scrittura di cartoline e saggi, al disegno fino alla produzione multimediale. Nel corso della cerimonia in programma giovedì 24 maggio alle ore 15.30, saranno premiati gli elaborati più creativi e originali dai rappresentanti dell’AIDO Provinciale e dalle Autorità locali, alla presenza di tutti gli studenti degli Istituti che hanno aderito al progetto.

Il progetto fa parte della Campagna Regionale “Una scelta consapevole” organizzato dalla Sezione Provinciale AIDO di Parma con il Patrocinio e la Collaborazione della Provincia di Parma, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Hanno aderito all’iniziativa, dal mese di settembre ad aprile, 49 scuole e quasi 3.500 alunni. Un gruppo di volontari, opportunamente formati, ha incontrato gli alunni e gli insegnanti fino a raggiungere tutti i paesi della provincia per illustrare l’idea progettuale. I ragazzi hanno così utilizzato metodi interattivi per esprimere le loro idee sul dono, sulla solidarietà e sul volontariato. Il progetto si inserisce in un contesto attuale più ampio di responsabilizzazione della cittadinanza. Con la diffusione nell’ambito dei comuni al momento del rilascio della carta di identità dell'opportunità di manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi, è di fondamentale importanza l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini per aumentare la consapevolezza delle proprie scelte.