Al Maggiore la premiazione del concorso Aido: “Ho scelto di donare: vuoi sapere perché?

Il valore del dono della vita e tanta solidarietà. Questi i temi al centro del concorso scolastico promosso dalla sezione provinciale Aido di Parma “Ho scelto di donare: vuoi sapere perché?” con il patrocinio e la collaborazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, dell'Azienda Usl e della Provincia di Parma. Dopo il successo dello scorso anno, oggi la sala Congressi dell’Ospedale Maggiore è stata ancora una volta la vetrina dei lavori realizzati per mano dai giovani delle scuole medie di Parma e provincia: dall’elaborazione dei disegni alla produzione di video multimediali. I ragazzi hanno utilizzato metodi interattivi per esprimere al meglio le loro idee sul dono, sulla solidarietà e sul volontariato. Al progetto della Campagna Regionale “Una scelta consapevole” hanno aderito 3.500 alunni e 49 scuole. La manifestazione conclusiva svolta oggi ha visto l’adesione di un folto pubblico: tutti gli studenti degli Istituti che hanno aderito al progetto, con i loro insegnanti e genitori.

Ha moderato Lara Delsoldato, vice-presidente Aido alla presenza dei rappresentanti delle associazioni di volontariato coinvolte nel percorso di donazione Admo, Adisco e Avis. I lavori più creativi e originali prodotti dai ragazzi sono stati premiati dai volontari Aido e dalle autorità locali: Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Elena Saccenti, direttore generale dell’Azienda Usl, Emanuela Grenti consigliere provinciale e Nicoletta Paci, assessore alle politiche sanitarie del Comune di Parma. Presenti alla premiazione il Parma calcio con capitano della squadra neopromossa in serie A Alessandro Luccarelli, e una delegazione delle ragazze del Parma calcio femminile.

Il primo premio provinciale è stato attribuito alla Scuola “Stanislao Solari” di Felino (classi 3^A 3^B 3^C e 3^D) per la produzione di un cd e un libro. Il secondo premio è andato alla classe 3^A della Scuola “Giovanni Agazzi” di Bedonia e alla pluriclasse della Scuola di Tarsogno per la realizzazione di una casetta in legno e di un video. Hanno vinto il terzo premio la classe 3^ B della Scuola “Don Giuseppe Cavalli” di Parma e le classi 3^A e 3^B della Scuola “Ferdinando Maestri ” di Sala Baganza con la produzione di due video sulla donazione come scelta di cuore.

Il concorso aperto ai giovani, si inserisce in un contesto attuale più ampio di responsabilizzazione della cittadinanza. Con la diffusione nell’ambito dei comuni al momento del rilascio della carta di identità dell'opportunità di manifestare la propria volontà in merito alla donazione degli organi, è di fondamentale importanza l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini per aumentare la consapevolezza delle proprie scelte.