Borgotaro: l’Azienda USL apre due nuovi ambulatori per la salute della donna

Aprono il 31 maggio, a Borgotaro al Servizio Salute Donna di via Benefattori 12 due nuovi ambulatori dell’Azienda USL di Parma. Si tratta dell’ambulatorio di uro-ginecologia e dell’ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico. Il primo, gestito dalle ginecologhe Enrica Bertola e Francesca Bergia dell’Ospedale di Vaio, è dedicato alla diagnosi e cura di patologie legate alle disfunzioni pelviche, quindi disturbi urinari, incontinenza, difficoltà a urinare, prolasso genitale, dolore pelvico.

Il secondo, gestito dalle ostetriche Rosanna Elmare e Cristina Anelli, assicura esercizi terapeutici ed elettrostimolazione. E per le donne che ne hanno necessità è previsto un percorso di consulenza nutrizionale con Elena Felloni mirato ad acquisire un corretto stile di vita ed un eventuale calo di peso. All'ambulatorio uro-ginecologico si accede con richiesta del medico di

famiglia o del medico specialista, mentre per usufruire delle prestazioni dell'ambulatorio di riabilitazione del pavimento pelvico occorre la richiesta del ginecologo. Per entrambi gli ambulatori, è sempre necessario fissare l’appuntamento, chiamando il numero 0525.970318 dalle 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì.