“Cardiologie aperte 2019” all’Ospedale di Vaio il 17 febbraio

Domenica 17 febbraio l’équipe dell’U.O. di Cardiologia dell’Ospedale di Vaio incontra i cittadini dalle 9 alle 13, negli ambulatori a piano terra. Una mattina all’insegna della prevenzione e dell’educazione sanitaria, per prendersi cura del proprio cuore.

“Obiettivo dell’iniziativa – spiega Giovanni Tortorella, direttore dell’U.O. di Cardiologia dell’AUSL – è sensibilizzare sull’importanza di tenere corretti e sani stili di vita, quindi seguire un’alimentazione equilibrata, fare regolare attività fisica, niente fumo e bere alcolici con moderazione per prevenire le malattie cardiovascolari. Non solo, l’incontro con i cittadini è utile occasione per spiegare come è organizzato il sistema dei soccorsi 118 nella nostra provincia e come sia fondamentale, di fronte per esempio ad un dolore toracico, riconoscere il sintomo, per allertare il più presto possibile la catena dei soccorsi”.

A chi partecipa sono offerte visita cardiologica ed esami gratuiti, quali l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e del polso.

E’ un’iniziativa dell’AUSL di Parma, nell’ambito della campagna nazionale “Cardiologie aperte per il tuo cuore. La prevenzione prima di tutto” promossa dalla Fondazione "Per il tuo cuore" onlus e da ANMCO, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.