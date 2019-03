Complesso sanitario di Vaio: nuovi locali per il Punto di Accoglienza e il Servizio distribuzione farmaci

Doppia inaugurazione oggi per il complesso sanitario di Vaio. Si tratta dei nuovi locali del Punto di Accoglienza e del Servizio di distribuzione farmaci, entrambi al primo piano del complesso sanitario, sotto i portici, a fianco dell’ingresso dell’Ospedale.

IL PUNTO DI ACCOGLIENZA

Il servizio, prima dislocato in tre sedi sempre a Vaio ai poliambulatori del Distretto, ai poliambulatori dell’Ospedale e all’ingresso dell’Ospedale, dai primi di febbraio è operativo in un’unica sede con orario di apertura ampliato: dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 17,15 e il venerdì dalle 8 alle 14. Invariata l’attività garantita. Gli operatori sono a disposizione dei cittadini per: prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici prescritti da medici dell’Ospedale di Vaio, per disdire una prenotazione specialistica ambulatoriale,

per ogni utile informazione sulle modalità di accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per rilasciare gli atti di dichiarazione di nascita (solo per i bimbi nati all'Ospedale di Vaio), per prenotare prestazioni di specialistica ambulatoriale in regime di libera professione.Alcuni dati: gli operatori impegnati in questo servizio sono 5, con 3 sportelli attivi. Solo nel 2018, sono state oltre 52.100 le prenotazioni fatte per visite ed esami specialistici, a cui si aggiungono quelle per le visite in regime di libera professione; gli atti di nascita consegnati sono stati 100.

IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACI

Il Servizio assicura ai cittadini i farmaci utili al proseguimento della terapia quando sono dimessi dall’Ospedale o dopo una visita specialistica ambulatoriale, limitatamente al primo ciclo terapeutico, al fine di garantire la continuità assistenziale. Dal servizio, sono inoltre distribuiti i medicinali ematooncologici orali, i farmaci per il trattamento di malattie rare, tra cui la fibrosi cistica, quelli per il trattamento della sclerosi multipla a favore delle persone seguite dal Centro dell’Ospedale di Vaio, i nuovi farmaci ad alto costo

per l’ epatite C e altri farmaci definiti di fascia H, cioè ad esclusiva erogazione da parte delle strutture pubbliche.

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 e al sabato dalle 8,30 alle 12,30, con la presenza di un farmacista e un operatore tecnico. Accanto a questa modalità distributiva, è attiva anche la cosiddetta “distribuzione per conto”, che viene garantita dalle farmacie convenzionate con l’Azienda USL.