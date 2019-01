Consulta degli studenti: concerto benefico e una cesta di regali per i pazienti dell’Ospedale dei bambini

Si erano posti un obiettivo ambizioso gli studenti delle scuole superiori di Parma riuniti sotto l’insegna della Consulta Provinciale Studentesca: fare una donazione ai ragazzi ricoverati all’Ospedale dei bambini di Parma. E lo hanno raggiunto alla grande.

Grazie ad un concerto organizzato durante le festività natalizie nella Chiesa di San Vitale a Parma, dove si sono esibiti i Cori dei licei Romagnosi, Marconi, Ulivi e Sanvitale, hanno raccolto i fondi che hanno poi utilizzato fino all’ultimo centesimo per dare corpo alle loro intenzioni: riempire due carrelli di giochi per la pediatria. Pennarelli, libri per imparare, giochi interattivi, tutti scelti con cura dalla spedizione di giovani incaricata dalla Consulta per l’acquisto che, passata l’ondata delle feste natalizie, li ha consegnati all’associazione Giocamico affinché si facesse carico di distribuirli ai singoli pazienti.

Alla consegna erano presenti il presidente della Consulta provinciale studenti Giulio Bricoli con Eugenia Minari, Paolo Ventricia, Giovanni Silvestrini, Elisa Adorni e Lorenzo Bertolotti, segretario uscente della Consulta soddisfatto del risultato raggiunto “Era tanto tempo che volevamo portare una testimonianza ai ragazzi che si trovano in Ospedale, finalmente ci siamo riusciti. E questo grazie all’impegno dei tanti che ci hanno dato una mano ad organizzare il concerto fino alla consegna che è stata supportata da Simonetta Franzoni del Provveditorato agli studi di Parma”.

Un grazie a loro è arrivato dal presidente dell’associazione Giocamico Corrado Vecchi perché “fa sempre molto piacere – ha affermato – vedere dei giovani che si impegnano per gli altri. Speriamo che sia un esempio virale”.