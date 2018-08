Donazione in Neonatologia: nel ricordo di Leonardo

Per ricordare il loro piccolo guerriero e per ringraziare il reparto di Neonatologia per le amorevoli cure prestate non hanno chiesto fiori ma offerte mamma Claudia e papà Marco genitori del piccolo Leonardo Borlenghi, prematuramente scomparso a novembre a causa di gravi complicanze respiratorie e cardiache.

La richiesta dei genitori è stata sostenuta con forza da amici e colleghi dello stabilimento Barilla di Pedrignano e si è concretizzata con un’importante donazione alla struttura di Neonatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Mercoledì 29 agosto, ore 10.30 Unità operativa di Neonatologia, 2° piano Ospedale dei Bambini “ Pietro Barilla”. Saranno presenti: i genitori di Leonardo, mamma Claudia e papà Marco insiemi agli amici e ai colleghi che hanno partecipato alla donazione, Alessandro Spadini direttore dello stabilimento Barilla di Pedrignano, Alessandra Ghiretti, responsabile del personale, stabilimento Barilla di Pedrignano, Cinzia Magnani, direttore Neonatologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Massimo Fabi, Direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma