Endometriosi: all’Ospedale di Vaio aperto un ambulatorio dedicato

L’endometriosi è una malattia cronica e invalidante che colpisce dal 3 al 15% della popolazione femminile in età riproduttiva. Molto spesso, questa patologia non viene diagnosticata correttamente a causa anche dei sintomi che presenta: dolore durante il ciclo mestruale tale da influenzare le quotidiane attività, dolore pelvico, dolore durante e dopo i rapporti sessuali. Il ritardo nella diagnosi può portare alla sterilità. Obiettivo dell’ambulatorio dedicato aperto all’Ospedale di Vaio è proprio quello di assicurare una diagnosi certa e precoce, quindi un trattamento terapeutico farmacologico e/o chirurgico. I professionisti dell’U.O. di Ostetricia-Ginecologia dell’Ospedale di Vaio mettono a disposizione la loro pluriennale esperienza in questo campo e offrono una diagnosi fondata sull’interpretazione dei sintomi, supportata dagli esiti di esami specialistici (visita ed ecografia). Per accedere al servizio è necessaria la prescrizione del medico di famiglia con la richiesta di “visita ginecologica ambulatorio di endometriosi Ospedale di Vaio” e la prenotazione, agli sportelli CUP. La prenotazione può essere fatta anche telefonicamente, al numero verde 800.629.444.