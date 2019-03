Erogazione gratuita di farmaci di fascia C: ecco come funziona

La Regione Emilia-Romagna ha prorogato anche per tutto il 2019 la misura dell’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C (farmaci a carico del cittadino, non concessi dal Servizio Sanitario Nazionale poiché non considerati “essenziali” o “salvavita”) indicati nei Prontuari delle Aziende Sanitarie.

La misura anticrisi, adottata a partire dall’agosto 2009, è indirizzata ai nuclei o a persone singole che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Parma; se stranieri, in possesso del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare permanenza in Italia; ISEE ordinario pari o inferiore a 7.500,00 euro.

Il Comune di Parma ha messo a disposizione presso i Poli territoriali gli attestati per gli aventi diritto nell’anno 2019.

Ai cittadini già in carico ai Servizi, beneficiari di contributi economici nel 2018 e già inseriti negli elenchi forniti dalla Struttura Operativa della sede centrale, verrà rilasciato l’attestato per l’erogazione gratuita dei farmaci di Fascia C, senza ulteriore documentazione, rivolgendosi direttamente al Polo Sociale di riferimento.

Nel caso in cui il proprio nominativo non fosse presente negli elenchi già redatti, gli aventi diritto dovranno presentarsi presso il polo territoriale di appartenenza con il documento di identità e la propria attestazione ISEE e, dopo aver compilato l’apposito modulo di autocertificazione e aver registrata la pratica, otterranno il rilascio dell’attestato.

Per il ritiro dei farmaci bisognerà recarsi presso il Padiglione n.10 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in via Gramsci, 14 (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17.00 e sabato dalle 8,30 alle 12.30) presentando la ricetta bianca, compilata dal medico di famiglia (o medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale), e l’attestato rilasciato dai Servizi Sociali del Comune.

Polo San Leonardo (zone: Parma Centro-San Leonardo-Cortile S.Martino) Via Verona, 36/a- Tel. 0521/218589

Polo Pablo (zone: Pablo - Golese - San Pancrazio – Oltretorrente )- Via Marchesi n. 37- Tel. 0521/218279

Polo Lubiana (zone: Lubiana-San Lazzaro-Cittadella) - Piazzale della Pace n.1- Tel. 0521/931610

Polo Montanara (zone: Montanara – Vigatto – Molinetto )- Via Carmignani,9/A.- Tel. 0521/218358

(Orari apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 9.00 - 12.00 / Giovedì 8.15 -13.00 e 13.30 - 17.30)