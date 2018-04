Grande successo per la prima giornata degli Open Day: presentazioni e stand aperti anche venerdì e sabato

Una variegata folla di studenti, famiglie, insegnanti era presente oggi, sin dall’apertura, a“Studiare a Parma. L’Università in Open Day”, la 25a edizione del tradizionaleSalonedi informazione e orientamento dell’Università di Parma. Il flusso di visitatori è proseguito per l’intera giornata nel Palazzo Centrale dell’Ateneo, sede del Salone: studenti delle scuole superiori con i loro insegnanti, famiglie e genitori, che si sono divisi tra visite agli stand, presentazioni dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico e iniziative speciali.

Alle 9 il taglio del nastro ufficiale, alla presenza del Rettore Paolo Andrei, del Vice Sindaco del Comune di Parma Marco Bosi, dell’Assessore alla Cultura Michele Guerra, del Consigliere comunale con delega alla Partecipazione Giovanile, ai Rapporti con le rappresentanze Studentesche e al Welfare dello Studente Universitario Leonardo Spadi e di numerose autorità accademiche, docenti, personale e studenti, che ha dato ufficialmente il via alla kermesse di tre giorni, sabato compreso, dedicata ai 39 corsi di laurea triennale e ai 6 magistrali a ciclo unico offerti dall’Università di Parma, illustrati ogni giorno dai docenti contemporaneamente in diverse aule.

Le presentazioni dei corsi di studio, visibili in diretta streaming per chi non può partecipare direttamente all’evento, resteranno disponibili anche successivamente alla chiusura del Salone sul canale Youtube dell’Università di Parma.

Grande partecipazione per l’incontro, organizzato dal Servizio Le Eli-Che, rivolto ai futuri studenti e studentesse con problemi di dislessia.

In tanti, poi, hanno scelto di andare anche nei Dipartimenti dell’Ateneo, dove nei giorni dell’Open Day sono in programma visite a laboratori e strutture didattiche (calendario e orari qui).

Il Salone “Studiare a Parma. L’Università in Open Day” continua anche nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 aprile.

Anche nel corso di queste giornate sarà visibile la mostra fotografica “Istantanee”, curata dal CAPAS - Centro per le Attività e le Professioni della Arti e dello Spettacolodell’Ateneo e sarà aperto il Museo di Storia Naturale con orario continuato dalle 10 alle 17.

Inoltre nella Corte della Sede Centrale sarà possibile assistere alle esibizioni artisitiche a cura del CAPAS: venerdì 13 dalle 13 alle 14 ci saranno spettacoli di musica jazz, musica pop edanza, mentre sabato 14 dalle 12.30 alle 13.30 si esibiranno il Coro Universitario “Ildebrando Pizzetti”, il CUT – Centro Universitario Teatrale e l’Orchestra Universitaria.

Ricordiamo che l’accesso all’Open Day è libero, ma è consigliata agli studenti delle scuole superiori l’iscrizione online all’indirizzo http://openday.unipr.it. L’iscrizione non è obbligatoria ai fini della partecipazione, ma consentirà a coloro che si iscrivono di ricevere dall’Ateneo informazioni sui corsi di studio e sulle scadenze per l’immatricolazione.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA, VENERDÌ 13 APRILE

AULA MAGNA (piano terra)

9:30-9:55 MEDICINA E CHIRURGIA

10-10:25 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

10.30-11:55 PROFESSIONI SANITARIE

Fisioterapia

Infermieristica

Logopedia

Ortottica ed assistenza oftalmologica

Ostetricia

Tecniche audioprotesiche

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecniche di laboratorio biomedico

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

12-12:25 SCIENZE MOTORIE, SPORT E SALUTE

12:30-12:55 SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

14-14:25 LETTERE

14:30-14:55 BENI ARTISTICI E DELLO SPETTACOLO

15-15:25 CIVILTÀ E LINGUE STRANIERE MODERNE

15:30-15:55 STUDI FILOSOFICI

16-16:25 SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI

16:30-16:55 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE

AULA FILOSOFI (piano terra)

9:30-9:55 GIURISPRUDENZA

10-10:25 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

10:30-10:55 SERVIZIO SOCIALE

11-11:25 GLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ER.GO, AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI

11:30-11:55 Studiare Ingegneria: informazioni generali e sui test

12-12:20 INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

12:25-12:45 INGEGNERIA GESTIONALE

12:50-13:30 INGEGNERIA DEI SISTEMI INFORMATIVI – INGEGNERIA INFORMATICA, ELETTRONICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

13:35-13:55 INGEGNERIA MECCANICA

14-14:25 ARCHITETTURA RIGENERAZIONE SOSTENIBILITÀ

14:30-14:55 SCIENZE GASTRONOMICHE

15-15:25 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

15:30-15:55 SISTEMA ALIMENTARE: SOSTENIBILITÀ, MANAGEMENT E TECNOLOGIE – FOOD SYSTEM: MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGIES

16-16:55 ECONOMIA E MANAGEMENT (5 INDIRIZZI)

AULA B (primo piano)

9:30-9:55 BIOLOGIA

10-10:25 BIOTECNOLOGIE

10:30-10:55 CHIMICA

11-11:25 SCIENZE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE

11:30-11:55 SCIENZE GEOLOGICHE

12:00-12:55 LE OPPORTUNITÀ DI STUDIO ALL’ESTERO

13:30-14:25 I SERVIZI PER GLI STUDENTI: INCONTRO CON LE FAMIGLIE

14:30-14:55 MEDICINA VETERINARIA

15-15:25 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI

15:30-15:55 FISICA

16-16:25 INFORMATICA

16:30-16:55 MATEMATICA

AULA F (primo piano)

9:30-9:55 CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

10-10:25 FARMACIA

10.30-10:55 CREDITI LIBERI DI PARTECIPAZIONE DI ATENEO (per attività sportive, sociali, culturali e artistiche)

Il programma completo della manifestazione è visibile e costantemente aggiornato sul sito web http://openday.unipr.it