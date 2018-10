Harvard chiede il ritiro di 31 ricerche del cardiologo Piero Anversa

L'Università di Harvard ha chiesto il ritiro di 31 ricerche scientifiche pubblicate dal cardiologo parmigiano Piero Aversa, diventato famoso in tutto il mondo per i suoi approfondimento sulla natura e sull'utilizzo delle cellule staminali. Come riporta Il Post la richiesta è avvenuta da parte del prestigioso Ateneo poichè la Medical School di Harvard e il Brigham and Women's Hosital ritengono che il cardiologo, nato a Parma nel 1938, abbia falsificato e inventato alcuni dati delle proprie ricerche. Il cardiologo, che si è laureato all'Università di Parma, si è trasferito negli Stati Uniti negli Anni Settanta e nel corso degli anni è diventato famoso per molte ricerche sulle cellule staminali.