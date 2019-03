Ictus: a Parma interventi e cure tempestive

Interventi e cure tempestive, trattamenti in strutture dedicate, le Stroke Unit, approccio organizzativo multidisciplinare tra i vari reparti. Questa in sintesi la strategia giusta per affrontare l’ictus. Fondamentale è riconoscere subito i sintomi e garantire interventi rapidi.

Ictus: risparmia tempo e guadagna vita, è il claim della campagna di comunicazione, promossa dall’Associazione Alice Onlus, grazie al contributo di Fondazione Cariparma. La campagna ha lo scopo di sensibilizzare il pubblico sul tema dell’ictus cerebrale ed educarlo a riconoscere i sintomi di esordio e attuare tempestivamente la giusta risposta, che consiste nel ricorso immediato al 118. Questo comportamento permette al paziente di accedere ai servizi di emergenza in tempo utile per beneficiare, quando ne sussista l’indicazione, di trattamenti di provata efficacia, ma tempo-dipendenti.