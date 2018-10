La Val Ceno abbraccia l’Ospedale dei bambini

La Val Ceno ha unito le forze e grazie alla generosità di tanti ha consegnato questa mattina un prezioso contributo all’associazione Noi per Loro onlus affinché continui la sua costante opera in favore dei pazienti dell’Ospedale dei bambini di Parma e in particolare del reparto di Oncoematologia pediatrica diretto dalla dottoressa Patrizia Bertolini.

Per raggiungere l’obiettivo ciascuno ha fatto la propria parte: il Circolo La Costa di Pessola, con il presidente Andrea Giovanni Pelosini, ha aperto le porte della “Festa sotto le stelle”, organizzata lo scorso agosto, ai volontari di Dona un sorriso per la vita coordinati da Stefano Barbieri che hanno raccolto offerte per l’associazione Noi per Loro così come si sono dati da fare la Squadra cacciatori di Montedosso con i colleghi di Federcaccia Varsi riuniti da Pierluigi Panbianchi che hanno aggiunto un contributo alla donazione. Con il supporto comunicativo di Valceno Web che ha dato visibilità alle loro iniziative benefiche.

E il frutto di questa collaborazione, a quattro mani e tanti cuori, è stato consegnato alla presidente di Noi per Loro Nella Capretti che ha ringraziato per l’abbraccio manifestato da Varsi a tutti i bambini dell’Ospedale pediatrico. “Quanto a noi – ha ribadito la presidente - piace sentirci un mezzo scelto da tanti donatori per arrivare ai bambini”. La donazione sarà infatti un aiuto concreto ai loro progetti, rivolti principalmente al sostegno delle famiglie che spesso devono affrontare lunghi periodi di ricovero con il proprio figlio.