Oncoematologia pediatrica: un bel gesto di solidarietà da cinque neopensionati di Banca Intesa Sanpaolo

Hanno voluto festeggiare il loro pensionamento facendo un bel regalo al reparto di Pediatria e Oncoematologia dell’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”. Il generoso pensiero arriva da 5 ex dipendenti del Gruppo bancario che hanno deciso di devolvere una parte del loro trattamento di fine rapporto per migliorare il comfort e l’accoglienza dei genitori dei piccoli pazienti dell’unità operativa diretta da Patrizia Bertolini. Venerdì 7 settembre ore 10.3 all'Ospedale dei bambini (pad.12), 1° piano U.O. Pediatria e Oncoematologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Ingresso consigliato da via Abbeveratoia. Saranno presenti: Giuliano Biacca, Paolo Bonati, Gianluca Lanzi, Leonardo Ubaldi e Francesco Zammarano, ex dipendenti Gruppo Intesa Sanpaolo, Patrizia Bertolini, direttore f.f. Oncoematologia pediatrica.