Servizi dell’Ausl: gli orari estivi

I servizi territoriali dell’AUSL non vanno in vacanza. Nei mesi estivi, infatti, l’attività continua ad essere regolarmente garantita. Sono in programma solo brevi interruzioni e alcune variazioni al consueto orario di apertura. Lavoro a pieno regime all’Ospedale Santa Maria di Borgotaro. A Vaio è in programma la riduzione dell’attività solo nell’unità operativa di Urologia, con la chiusura di 8 posti letto, sui 23 complessivi, fino al 9 settembre.

Queste le variazioni degli orari di apertura e le chiusure di alcuni servizi, per Distretto.

Ogni informazione al riguardo è sempre aggiornata sul sito www.ausl.pr.it

Distretto di Parma

Sportello unico/CUP e Servizio protesica integrativa della Casa della Salute Pintor Molinetto, chiuso il sabato dal 30/6 all’1/9 compresi. Chiuso dal 2/7 al 31/8 compresi il CUP di via Verona. E’ comunque possibile prenotare visite e prestazioni specialistiche semplici chiamando il numero verde unico 800.629.444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le prenotazioni si possono fare anche nelle farmacie e on line, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico, da www.cupweb.it e con la App “ER salute”.

Centro mammografico: chiuso sabato 11/8; il 13 e 14 agosto chiusura anticipata alle 15.

Consultorio familiare: Lubiana (Via da Vinci) chiuso il pomeriggio del 14/8; Sorbolo, chiuso il 19 e 26/7, 2/8, il 14/8 aperto solo al mattino; Colorno, il 13 e 17/8. E’ aperto il consultorio della Casa della Salute Parma centro, ad eccezione del pomeriggio del 14/8.

Spazio Giovani: chiuso dal 6 al 17/8.

Ser.dp (servizio dipendenze patologiche) Colorno: dal 23 al 27/7 e dal 13 al 17/8. Aperto il Ser.dp di Parma, dal lunedì al venerdì.

Centri di salute mentale: Parma ovest (via Vasari) e Parma est (alla Casa della Salute Parma centro) il 14/8 chiudono alle 14.

Servizio igiene e sanità pubblica: sede di via Vasari a Parma, ambulatorio di Medicina legale e ambulatori per le vaccinazioni degli adulti chiusi al pomeriggio nei giorni 9, 16 e 23/8.

Medicina dello sport: alla Casa della Salute Parma centro, chiuso dal 13 al 17/8.

Centro per l’Autismo di via Spezia: chiusura pomeridiana dal lunedì al giovedì nel periodo dal 30/7 al 24/8.

Distretto di Fidenza

Sportello unico – CUP: Fidenza, chiusura pomeridiana nella giornata di martedì nei mesi di luglio e agosto, apertura pomeridiana solo il giovedì; Busseto, chiuso dal 13 al 17/8. E’ comunque possibile prenotare visite e prestazioni specialistiche semplici chiamando il numero verde unico 800.629.444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30. Le prenotazioni si possono fare anche nelle farmacie e on line, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico, da www.cupweb.it e con la App “ER salute”.

Consultorio familiare: Busseto, chiuso dal 16 al 28/7 e dal 3 all’8/9; Noceto, dal 20 al 25/8 e dal 10 al 14/9; Salsomaggiore, il 5 e 6/7, dal 23 al 27/7, dal 3 al 7/9; San Secondo, dal 13 al 17/8.

Pediatria di comunità: chiusi dal 13 al 17/8 gli ambulatori di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Noceto, Salsomaggiore e San Secondo.

Igiene Pubblica per rinnovo patenti: Fidenza chiuso il 16/8, il 2, 9, 23 e 30 agosto aperto solo al mattino; Noceto, l’8/8; San Secondo, il 6 e 13/8.

Igiene pubblica per vaccinazioni adulti: Fidenza chiuso il 14, 16 e 21/8, il 2, 9, 23 e 30/8 aperto solo al mattino; Noceto, chiuso l’8/8; San Secondo, chiuso il 6/8.

Ufficio invalidi: Fidenza per prenotazioni patenti speciali chiuso dal 3 al 24/8.

Servizio veterinario: Fidenza il 16/8; San Secondo, dal 16/7 al 27/7.

Centri di Salute Mentale: Fidenza e San Secondo, chiusura alle 14 il 14/8.

Ser.dp (servizio dipendenze patologiche): chiusura alle 14 il 14/8.

Distretto Valli Taro e Ceno

Ser.dp (servizio dipendenze patologiche): a Fornovo, chiuso il 6, 18, 20 e 27/7, 3, 10 e 17/8. A Borgotaro, chiuso il 25/7.

Centro di Salute Mentale nuovi orari fino al 21/9: Borgotaro e Fornovo, chiudono alle 15, rispettivamente il martedì e il mercoledì. Chiuso il sabato fino al 15/9.

Igiene Pubblica: Borgotaro, 13 e 22/8; Fornovo, 7 e 14/8.

Consultorio familiare: Fornovo chiuso il 26/7.

Pediatria di Comunità: Borgotaro e Fornovo dal 13 al 18/8.

Ufficio invalidi: Borgotaro, chiuso dal 3 al 12/9.

Medicina sportiva: chiuso dal 23/7 al 17/8.

Distretto Sud-Est

Sportello unico/CUP: Collecchio, il 24, 26 e 31/7, 2/8; Traversetolo, 29/6, 23, 25, 27 e 30/7, 1 e 3/8; Langhirano, Collecchio e Traversetolo chiusura alle ore 13 il 2, 9, 16 e 23/8.

Centri di Salute Mentale: Collecchio, chiuso il 2, 9 e 16/8; Traversetolo il 14, 21 e 28/8. Aperto il Centro di Langhirano.

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: dal 17 al 24/8, sospensione prenotazione corsi per alimentaristi (il servizio è sempre attivo on line nel sito www.ausl.pr.it).

Servizi Igiene Pubblica: Traversetolo chiusi il 20/8 gli ambulatori di medicina legale e vaccinazioni adulti; Collecchio il 16, 23 e 30/8 chiuso l’ambulatorio di medicina legale, il 23/8 chiusi gli ambulatori per le vaccinazioni degli adulti; Langhirano il 14/8, chiusi gli ambulatori vaccinali e di medicina legale.

Medicina dello sport: di Langhirano, chiuso dal 23 al 31/7 e dal 13 al 17/8.