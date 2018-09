Ospedale dei bambini: un dono speciale a Giocamico

Cinque rosa e cinque azzurri perché sia maschi che femmine possano scegliere quello preferito e a questa età non si scherza con i colori. In totale sono 10 i tablet che le società Ducato Play e Fils Game hanno consegnato questa mattina a Giocamico, l’associazione che dal 1998 si fa carico delle attività ludico ricreative dei piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale dei bambini di Parma.

A portare il gradito dono, più che lo strumento i giochi caricati per i ragazzi, gli amministratori delegati di Fils Game Stefano Fregoni e Luca Riva con il direttore tecnico Andrea Ceven eLucio Ruggeri titolare di Ducato Play nonché promotore dell’iniziativa. “Sono nonno di una splendida bambina di pochi anni e mi sembrava doveroso pensare a chi attraversa un periodo difficile magari con poche possibilità per distrarsi. E devo dire che la proposta ha incontrato subito il favore dei nostri partner che hanno messo a disposizione i dieci tablet”.

Tablet prontamente consegnati nelle mani del presidente di Giocamico Corrado Vecchi insieme alla password di sblocco perché saranno gli educatori dell’associazione a gestirne l’utilizzo. “Il tempo all’Ospedale sembra non passare mai e i momenti di svago aiutano ad accelerarlo un po’. Quindi grazie, perché ogni strumento in più ci consente di proporre attività varie e diverse a bambini o ragazzi”. Anche Icilio Dodi, direttore della Pediatria generale e d'urgenza con la coordinatrice infermieristica Claudia Marcatili e la bed manager Mira Calmetta hanno espresso un sentito ringraziamento ai donatori per aver pensato ai pazienti dell’Ospedale dei Bambini.