Ospedale di Parma: Servizio civile per 4 giovani volontari

Il Servizio civile è un’opportunità per i giovani dai 18 ai 28 anni che scelgono di dedicare 12 mesi della propria vita a favore di un impegno solidaristico. È un’esperienza che offre ai giovani valenza formativa, arricchisce il bagaglio personale di conoscenze e allo stesso tempo permette una sia pur minima autonomia economica. Quest’anno il bando di Servizio Civile Universale ha finanziato a Parma 279 posti in 49 progetti, proposti da 31 enti diversi.

“Sono qui per te – 2018”, è il nome del progetto presentato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria che prevede il coinvolgimento di 4 volontari, con l’obiettivo di favorire, grazie all’inserimento e alle attività dei giovani, un ambiente comunicativo e relazionale positivo per il paziente e i suoi familiari. Per la loro attività i volontari percepiranno (per la durata di 12 mesi) un contributo mensile di 433,80 euro.

Possono partecipare al bando tutti i ragazzi e le ragazze che, al momento della presentazione della domanda, abbiano già compiuto 18 anni e non superato i 28 (ossia 28 anni e 364 giorni) e siano cittadini italiani, cittadini di altri Paesi dell’Unione Europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un solo progetto.

La domanda deve essere presentata entro venerdì 28 settembre 2018 tramite:

• Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@cert.ao.pr.it da una casella PEC di cui è titolare l’interessato e allegando la documentazione in .pdf;

• raccomandata A/R;

• consegnata a mano presso la Segreteria della Direzione del Servizio Assistenziale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 (Padiglione direzione, piano terra - via Gramsci n. 14). L’ultimo giorno di presentazione sarà possibile consegnare la domanda fino alle ore 18. Le richieste pervenute oltre il termine stabilito non potranno essere prese in considerazione.