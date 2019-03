Ospedale di Vaio: ambulatorio aperto per la giornata delle malattie neuromuscolari

L’Ospedale di Vaio dell’Azienda USL aderisce alla terza edizione della giornata mondiale per le malattie neuromuscolari. Venerdì 8 marzo dalle 9 alle 13 i professionisti dell’U.O. di Neurologia sono a disposizione dei cittadini per fornire ogni utile informazione su queste malattie, dalla diagnosi alle terapie. L’appuntamento è ai poliambulatori ospedalieri, al piano terra, corpo O dell’Ospedale di Vaio.

Le malattie neuromuscolari sono al 90% malattie rare e si presentano spesso con un andamento progressivo, degenerativo e quindi cronico. Non va dimenticato però come vi siano anche patologie neuromuscolari acquisite, per esempio le neuropatie diabetiche, considerate molto frequenti anche in Italia.

La Giornata mondiale per le malattie neuromuscolari che si celebra il 9 marzo è promossa dall’Alleanza Neuromuscolare che include l’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico (ASNP), l’Associazione Italiana di Miologia (AIM) e Fondazione Telethon. La manifestazione nasce da un’idea di Angelo Schenone, professore presso l’Università degli studi di Genova e Presidente dell’Associazione Italiana Sistema Nervoso Periferico (ASNP) e di Antonio Toscano, professore dell’Università degli Studi di Messina, past-president dell’Associazione Italiana Miologia (AIM). La Giornata ha ottenuto il patrocinio dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG), dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).