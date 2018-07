Ospedale di Vaio: gli interventi per migliorare la pulizia agli ingressi

Tanti, troppi piccioni sono responsabili in questi giorni di un aumento della sporcizia su scale e pavimentazioni delle aree d’ingresso dell’Ospedale di Vaio, un problema che la Direzione ospedaliera segue con grande attenzione già da qualche mese. “E’ una situazione non semplice da risolvere, che abbiamo già affrontato anche con i rappresentanti dei cittadini nel corso di vari incontri, - spiega Maria Cristina Aliani, direttore dell’ospedale di Vaio – nell’ambito più generale della pulizia e del decoro delle aree esterne. Per allontanare i piccioni infatti sono già stati realizzati numerosi interventi, senza purtroppo raggiungere i risultati sperati, e altre azioni verranno adottate nelle prossime settimane”.

Intanto, per migliorare la pulizia delle aree esterne interessate, in particolare nelle zone di acceso diretto come scale e percorsi lungo l’edificio, sono in corso

verifiche contrattuali con la ditta aggiudicataria dell’appalto per riorganizzarne le attività o per ampliare quelle previste dal contratto. Attualmente sono previsti due interventi di pulizia meccanizzata ogni settimana, con altri interventi straordinari su chiamata che sono stati pressoché quotidiani nel mese di luglio. Mantenere più puliti gli accessi e le aree esterne è dunque l’impegno costante dell’Amministrazione dell’ospedale.