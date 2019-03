Ospedale di Vaio: la nuova Radiologia d’emergenza-urgenza

L’Ospedale di Vaio cresce, con un nuovo importante servizio: la Radiologia d’emergenza-urgenza. In spazi dedicati, adiacenti all’Osservazione Breve Intensiva e all’area codici gialli del Pronto Soccorso, trovano sistemazione nuove attrezzature a disposizione dell’équipe diretta da Massimo Pedrazzini.

Con un’area della radiodiagnostica riservata alle emergenze-urgenze, si vuole raggiungere un duplice obiettivo: il significativo miglioramento dell’attività di imaging sotto l’aspetto dell’efficacia, sicurezza e tempestività delle cure ai cittadini, a cui si aggiunge una migliore efficienza della radiologia nel suo complesso, grazie alla suddivisione

delle attività programmate e urgenti.

Nella nuova Radiologia d'emergenza-urgenza verranno quindi assicurati tutti gli esami richiesti dal Pronto Soccorso (circa 30.000 esami/anno di cui, nel 2018, 22.000 raggi X, 5.000 TAC e 3.000 ecografie), gli esami urgenti richiesti dalle Unità Operative dell’Ospedale (circa 4.000 esami/anno) e, in base a particolari esigenze, anche esami non urgenti quindi anche prescritti a persone non ricoverate.

Queste le attrezzature installate: una TAC multistrato del valore di 500mila euro, un’apparecchiatura radiologica digitale diretta del valore di 240mila euro e un ecografo. Gli acquisti sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del “programma straordinario di investimenti in sanità”.

Alla dotazione tecnologica, si aggiungono l’ambulatorio ecografico, la postazione di refertazione completa di monitor ad alta definizione con kit di refertazione vocale, le postazioni informatiche ad uso delle diagnostiche, oltre a spogliatoi, spazi per la preparazione alla TAC e sala d’attesa. Per i lavori di adeguamento dei locali, l’Azienda USL ha sostenuto un costo di poco superiore ai 90mila euro. La Radiologia d'emergenza-urgenza è operativa con il personale dell’U.O. di Radiodiagnostica dell’Ospedale di Vaio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Questo intervento completa il progetto di ristrutturazione e ampliamento del Pronto Soccorso, aperto nei nuovi locali nel 2016.