Ospedale: l’Associazione Giacomo Sintini dona 5.000 euro per l’acquisto di un citofluorimetro a flusso

L’operato dell’Associazione Giacomo Sintini non conosce confini e, ancora una volta, ha aderito ad un progetto di ricerca proposto dal Professor Franco Aversa, Direttore struttura complessa di Ematologia e Centro trapianti midollo osseo (Dipartimento di Area medica generale e Specialistica) dell’Ospedale di Parma, contribuendo con una donazione di 5.000 euro all’acquisto di un sofisticato strumento di ricerca.

“Si tratta di un citofluorimetro a flusso di nuova generazione – spiega il Prof. Aversa – e consentirà, sulle cellule, un’analisi multi-parametrica, qualitativa e quantitativa, dotata di rapidità, sensibilità, e accuratezza. Data la sua versatilità e l’ampia utilità, la citometria a flusso è applicabile ad una grande varietà di contesti come la ricerca biomedica e la farmacologia”. “Inoltre - illustra ancora Aversa -, l’uso di queste moderne tecnologie può agevolare anche la diagnosi delle leucemie acute e croniche e dei linfomi, nonché di definire gli aspetti prognostici, e valutare la malattia minima residua dopo le terapie. Serve inoltre per quantificare e caratterizzare le cellule staminali nei programmi di trapianto autologo ed allogenico nonché di studiare la ricostituzione immunitaria nei pazienti sottoposti a trapianto”.

La collaborazione fra l’Associazione dell’ex pallavolista Sintini e l’Ospedale di Parma solo un’amico, ma un valido alleato. Insieme alla sua Associazione è riuscito a fare tanto per la ricerca ematologica e per questo gli saremo sempre molto grati”. Da parte sua Jack non nasconde l’emozione: “Ogni donazione che va a buon fine – commenta l’ex campione di volley – è un gradino in più che conquistiamo e, sono orgoglioso di poter contribuire a scalare questa montagna dotando i migliori centri di ricerca italiani degli strumenti necessari a compiere un’impresa, ardua ma non impossibile, per sconfiggere il cancro”.