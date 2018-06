Ospedale Maggiore: ausili per migliorare l’autonomia degli ipovedenti

Per loro camminare per strada può essere difficoltoso, una partita a carte quasi impossibile, un computer si trasforma in una macchia indistinta: stiamo parlando delle persone ipovedenti per le quali la tecnologia, la chirurgia e la riabilitazione mettono a disposizione sempre più strumenti per rendere accettabile il deficit visivo, sia congenito che acquisito. Dei percorsi possibili e delle moderne tecnologie ne parleranno gli specialisti del settore chiamati a condividere le loro esperienze nel convegno organizzato dalla Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria che si avvale della direzione scientifica del direttore della Clinica prof. Stefano Gandolfi affiancato dal dottor Fernando Onofrio Avellis.

Il corso affronterà la riabilitazione della persona ipovedente in funzione di ogni fascia di età, studiandola sia da un punto di vista funzionale sia da un punto di vista chirurgico, senza tralasciare l’iter burocratico da seguire per ottenere gli ausili necessari. Un corso a 360° sui pazienti ipovedenti: al tavolo dei relatori saranno, infatti, chiamati protagonisti della riabilitazione a livello nazionale tra cui figureranno, medici oculisti, ortottisti, ottici e bio-ingegneri, neuropsichiatri infantili e psicologi. Si parlerà anche di cani guida così come di bastone elettronico, tra le ultime frontiere dell’innovazione nell'ambito dell'ipovisione che, grazie ad un sistema di sensori, consente di intercettare gli ostacoli attraverso segnali sonori o tattili. Uno strumento che anche a Parma si sta diffondendo grazie all’impegno dei Lions Club in collaborazione con l’Unione italiana ciechi.

Il corso si articolerà in due giornate, di cui la prima giovedì 28 giugno in Sala Congressi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria mentre la seconda giovedì 20 settembre, e ha il patrocinio di Federottica aderente ad Ascom e Unione provinciale ciechi e ipovedenti.